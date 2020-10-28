РИАМО - 28 окт. Центр управления регионом Подмосковья с рабочим визитом посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, он ознакомился с работой ЦУР, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Об основных принципах работы ЦУРа рассказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар. Он представил концепцию «Все знаем. Быстро решаем. Не допускаем», которая позволяет оперативно реагировать на обращения жителей, решать проблемы и предупреждать такие ситуации в будущем.

«Главная цель создания центра управления регионом – повышение качества государственного управления, выявление «красных зон» и работа по их нейтрализации. В ЦУР со всех уголков нашей области стекаются данные о тех или иных направлениях жизни», – сказал Рымар.

Он уточнил, что с помощью технологий ЦУРа в регионе в режиме онлайн отслеживают большинство процессов, например, движение пассажирского транспорта, очередь к врачам, оказание госуслуг, вывоз мусора и так далее.

Рымар продемонстрировал тепловую карту Подмосковья, на которой автоматически собираются все жалобы, поступающие от жителей. Красный, желтый или зеленый цвет на карте характеризует статус той или иной проблемы в конкретном городском округе. Так выявляются точки напряженности в регионе.

Также губернатор Псковской области ознакомился с работой профильных направлений подмосковного ЦУРа – «ЖКХ», «Здравоохранение», «Дороги и транспорт».

«Московская область – лидер в плане организации работы ЦУР. После визита сюда президента РФ глава государства принял решение о создании подобных центров по всей стране. Мы ведем эту работу в Псковской области. Нам очень важно перенять успешный опыт выстраивания работы с обращениями граждан, а также по другим направлениям деятельности», – подчеркнул Ведерников.

В Псковской области в сентябре было подписано постановление о создании ЦУР. Визит Ведерникова в подмосковный ЦУР позволит внедрить передовой опыт Московской области для развития псковского центра.

ЦУР губернатора Московской области был открыт в 2019 году для повышения эффективности госуправления с помощью цифровых технологий. ЦУР – это межведомственная рабочая группа, состоящая из 30 ведомств Подмосковья. В центре работает 122 профильных сотрудника.