Вторая российская вакцина от коронавируса – «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, – прошла регистрацию в октябре и уже запущена в производство. На днях Минздрав включил ее в рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. В чем особенности новой вакцины, как она будет работать, и какие у нее противопоказания, РИАМО рассказали в Роспотребнадзоре.

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Пептиды против «короны»

О регистрации второй отечественной вакцины «ЭпиВакКорона» было объявлено 14 октября, спустя два месяца после появления вакцины «Спутник V», ставшей первой в мире.

Создание вакцин – одно из основных направлений работы научного центра «Вектор». «Многие технологии были апробированы задолго до пандемии, однако в ситуации с новым патогеном, когда неизвестно, какой из подходов даст наилучший результат, было принято решение разрабатывать вакцины-кандидаты против COVID-19 на основе шести различных технологических платформ», - рассказали РИАМО в Роспотребнадзоре.

В итоге была выбрана пептидная вакцина, созданная на одной из перспективных синтетических платформ. Вакцина «ЭпиВакКорона» состоит из пептидов, стимулирующих защитный иммунитет, пояснили в ведомстве.

Пептидные вакцины имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными – они могут быть наработаны в большом количестве и в сжатые сроки. Сегодня в мире проводится несколько сотен клинических исследований пептидных вакцин против других инфекционных агентов.

«Они гораздо менее реактогенны и более безопасны, поскольку не содержат не только живых микроорганизмов, но и их полноразмерных молекулярных структур, которые могут обладать токсическим или иммунопатогенным действием», - отметил представитель Роспотребнадзора.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, представляя новую вакцину на совещании с президентом, объяснила, в чем основное различие между двумя российскими вакцинами от «ковида».

По ее словам, в отличие от первой вакцины «Спутник V», которая является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса (вирус извлекается из аденоидов человека и используется в качестве вектора, или «курьера» для доставки гена коронавируса в организм и выработки иммунитета – прим. ред.), новая вакцина «ЭпиВакКорона» является пептидной. Она состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков — пептидов, через которые иммунная система «обучается», чтобы в дальнейшем распознавать и нейтрализовать вирус.

Как уточняется на сайте Роспотребнадзора, действующим началом новой вакцины являются синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу – так называемые эпитопы. Это отражено в названии новой вакцины – «ЭпиВакКорона», то есть эпитопная вакцина против коронавируса.

«При проектировании вакцины из ее состава исключены элементы, способные вызвать иммунопатологическое состояние организма, в частности, так называемое антителозависимое усиление инфекции у вакцинированных людей», - отмечает Роспотребнадзор.

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Исследования на безопасность и токсичность

В ходе клинического испытания вакцины «ЭпиВакКорона» с участием 100 добровольцев были получены многообещающие результаты.

Как отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора, все местные реакции имели слабую степень проявления в виде болезненности в месте инъекции и проходили в течение одних-двух суток после вакцинации.

Вакцина не вызвала общих реакций в виде повышения температуры или головной боли. У 100 % добровольцев произошла индукция антител к коронавирусу.

В ближайшее время планируется проведение открытого исследования безопасности, реактогенности и иммуногенности на 150 добровольцах старше 60 лет и массовое клиническое исследование с участием 40 тысяч добровольцев.

Кроме того, в декабре 2020 года завершится полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины «ЭпиВакКорона». Предварительные результаты уже указывают на отсутствие токсического воздействия.

«При планировании беременности в поствакцинальный период необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, что позволит принять решение с учетом состояния здоровья пациента. Любые потенциальные отклонения, связанные с репродуктивными функциями, будут находиться в поле зрения специалистов в рамках долгосрочного наблюдения за привитыми добровольцами», - поясняют в пресс-службе ведомства.

Исследования среди детей еще не проводились, но запланированы в ближайшее время, начиная с возрастного сегмента 14-17 лет.

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Противопоказания и схема вакцинации

Главный вопрос, который волнует сегодня обывателей, – защитит ли вакцина от заражения коронавирусом и насколько устойчивым будет иммунитет.

Как отмечает эксперт Роспотребнадзора, клинические исследования вакцин против COVID-19 пока длятся недостаточно долго для того, чтобы с уверенностью говорить о продолжительности иммунной защиты.

Предполагается, что для вакцинации «ЭпиВакКороной» будет использоваться следующая схема: две вакцинации с интервалом в три недели, последующая ревакцинация и далее – ревакцинации раз в три года.

«Мы рассчитываем на то, что вакцина «ЭпиВакКорона» поможет очень большому числу граждан нашей страны», - говорит собеседник РИАМО.

По его словам, низкая реактогенность вакцины позволяет позиционировать ее как средство профилактики и для здоровых добровольцев, и для людей с хроническими заболеваниями, аллергиков, людей старшего возраста.

При этом, по данным Роспотребнадзора, вакцина все же имеет ряд противопоказаний, включая тяжелые формы аллергических заболеваний. В частности, вакцинацию надо проводить с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других поражениях ЦНС, болезнях сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, у пациентов с тяжелыми аллергическими реакциями и онкологических больных. Решение о вакцинации стоит принимать после консультации с лечащим врачом.

А вот нетяжелые формы аллергии, по предварительным данным, не будут являться препятствием для иммунизации.

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Прививки не за горами?

Во вторник 27 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о старте производства «ЭпиВакКороны» на базе центра «Вектор». Первая пострегистрационная серия будет произведена в объеме 10 тысяч доз и станет доступна уже в ноябре.

Минздрав уже включил новую вакцину в список рекомендованных препаратов для лечения и профилактики коронавируса наряду с вакциной «Спутник V» (она же «Гам-КОВИД-Вак»).

Также Минздрав планирует запустить новую вакцину в гражданский оборот с 1 января. Но пока точные даты старта массовой вакцинации не называются.

Как ранее сообщал директор «Вектора» Ринат Максутов, начиная с первых пострегистрационных серий вакцины «ЭпиВакКорона» уже может рассматриваться для применения в рамках гражданского оборота.

Что касается противников прививок, то говорить о том, что с приходом пандемии Covid-19 антипрививочное движение полностью уйдет в прошлое, пока рано, считает представитель Роспотребнадзора. Он напомнил о недавних вспышках кори по всему миру из-за недостаточного охвата населения прививками и нежелания людей прививаться. По некоторым оценкам, в 2018 году от кори умерло более 140 тысяч человек.

«Суровые цифры убеждают нас в необходимости системных действий, нацеленных на то, чтобы помочь людям разобраться в том, какую пользу может принести иммунизация», - заключил собеседник РИАМО.

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