РИАМО - 28 окт. Московская область расположилась на пятом месте в медиарейтинге среди регионов России за сентябрь 2020 года по выполнению «майского указа №204» президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте «Медиалогии».

В топ-5 также вошли Краснодарский край, Татарстан, Нижегородская и Самарская области.

Медиаиндекс у Подмосковья в этом рейтинге составляет 21 311,0.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 59 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении национальных проектов в мае 2018 года. Тринадцать нацпроектов направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, а также повышение уровня жизни россиян.