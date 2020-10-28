РИАМО – 28 окт. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая опубликовала фото и видео с новорожденной дочерью, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кадры с малышкой она разместила в своем профиле в Instagram.

«Четыре месяца», — подписала пост Липницкая.

Юлия Липницкая – российская фигуристка одиночница, олимпийская чемпионка, чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира, чемпионка мира среди юниоров и серебряный призер этого турнира, серебряный призер взрослого Финала Гран-при.