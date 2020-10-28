РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Один человек пострадал в результате ДТП с участием кареты скорой помощи и фуры в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Кирова в Подольске у автобусной остановки «Кинотеатр Родина» в среду утром. Столкнулись карета скорой медицинской помощи и фура.

«По предварительным данным, в результате ДТП один человек (врач) пострадал. Он находился в машине скорой помощи. Погибших нет», - сказал сотрудник.