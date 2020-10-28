РИАМО - 28 окт. Музей «Новый Иерусалим», расположенный в подмосковной Истре, вошел в первую десятку медиарейтинга российских музеев за сентябрь 2020 года, который составила компания «Медиалогия».

Рейтингование провели среди музеев, работающих на территории РФ, на основе качественного показателя «МедиаИндекс». При составлении рейтинга использовалась база СМИ из более чем 59 тысяч источников.

Лидерами рейтинга в сентябре стали Третьяковская галерея (Москва), Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) и Музей Победы (Москва). «Новый Иерусалим» занял девятое место.

В частности, в сентябре СМИ сообщали, что в «Новом Иерусалиме» состоится традиционный музыкальный фестиваль на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» с участием звезд мировой классической сцены.

Также в топ-10 рейтинга в сентябре попали исторический парк «Россия - моя история» (Москва), Русский музей (Санкт-Петербург), Государственный исторический музей (Москва), музей-заповедник «Царское Село» (Санкт-Петербург), ГМИИ имени Пушкина (Москва). Замкнуло первую десятку музейное объединение «Музей Москвы».

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» – один из крупнейших региональных музеев. Он связан с уникальным памятником – Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Собрание музея составляет более 180 тысяч единиц хранения, коллекции отражают историческое и культурное развитие Московского региона начиная с его заселения и до наших дней.

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