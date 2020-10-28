РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 окт. В связи с эпидемиологической обстановкой и запретом проведения массовых мероприятий на территории Московской области ярмарка вакансий пройдет в дистанционном режиме 10-11 ноября, сообщается на официальном сайте администрации Дзержинского.

«Не выходя из дома, вы сможете напрямую пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Соискатели смогут узнать об имеющихся вакансиях, характере и условиях работы», - говорится в сообщении.

Вопросы специалистам можно будет задать напрямую, а также сразу отправить свое электронное резюме, получить приглашение на собеседование и консультацию по вопросам трудоустройства.

Данный формат проведения ярмарки вакансий поможет всем желающим трудоустроиться и значительно сократить период поиска работы.

Информация о том, какие работодатели с предложенными вакансиями примут участие в мероприятии, будет размещена на официальном сайте городского округа Дзержинский 6 ноября 2020 года.