Как организовать домашнюю вечеринку на Хеллоуин‑2020

Тематика и техника безопасности
По словам организатора вечеринок Ирины Козловой, первым делом стоит определиться с концепцией будущей вечеринки. Не каждую идею легко реализовать – при планировании следует учесть размер вашего дома и заранее распределить бюджет.
«Если душа лежит к модным веяниям, а зарплата и помещение позволяют разгуляться, то можно устроить праздник в стилистике последних кассовых хорроров. Например, новая экранизация сказки «Гретель и Гензель» или фильм «Солнцестояние» про шведские ритуальные обряды. В обратном же случае прибегнуть к классике: вампирское логово или зомби-апокалипсис. Любопытный тренд – обыграть тему с коронавирусом под соусом «жуткой больницы», – отмечает она.
Еще один важный шаг – заранее позаботиться о безопасности гостей в замкнутом помещении. Исходя из выбранной концепции, для декора можно использоввать свечи или острые предметы. Их стоит расположить в специально отведенных местах, чтобы никто не порезался и случайно не устроил пожар.
Планируя список участников, желательно ограничить количество пребывающих в квартире десятью гостями и заранее узнать, нет ли у кого-то из них симптомов коронавируса, чтобы избежать заражения. Для самых забывчивых заранее нужно приготовить запасные маски с перчатками и антисептик.
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Онлайн-приглашения и обожженные страницы
Из-за пандемии передача оригинальных приглашений приглашений из рук в руки теряет свою актуальность, в тренде – электронный формат, который дает простор для воображения. Онлайн-карточки можно обыграть в разной стилистике, добавив анимацию или эффекты.
«Довольно забавной мне кажется идея с видеоприглашениями. Например, можно прислать отрывок из ужастика, где внезапно появляется жуткий монстр, а в конце вставить текст о проведении вечеринки или смонтировать ее сценарий наподобие трейлера», – рассказывает Ирина.
Тем не менее, если планируется тусовка камерного типа с близкими друзьями, то пару-тройку приглашений можно передать лично или заранее отправить по почте. Организатор предлагает раздать обожженные «под старину» бумажные страницы, на которых можно написать анонс мероприятия. Либо разместить приглашение на пакете с бутафорской кровью.
Ну а самый простой и незатратный вариант – распечатать и украсить на свой вкус шаблон из интернета в виде ведьминской шляпы, привидений или летучих мышей. Сложить такое приглашение лучше в черный конверт, добавив конфетти.
Светильники Джека и крупные инсталляции
Еще одна интересная задача – декорации, оживляющие выбранный концепт. Во время работы над ними лучше позвать на помощь пару друзей: совместная работа над украшением дома поспособствует созданию праздничного настроения.
Если мероприятие проводится на большой площади, то хорошим решением станут крупные инсталляции: статуи в виде героев выбранного вами хоррора или вывеска из лавки ужасов, страшный подвал из «Зловещих мертвецов» и так далее. Их можно взять в аренду в кино- и театральных студиях или купить в интернете.
Если же нет возможности тратить на подготовку много времени, то проще воссоздать атмосферу традиционного Хеллоуина, смешивая элементы из культовых произведений. Украшения можно купить в недорогих магазинах с праздничной атрибутикой или сделать своими руками.
«Развесьте паутину из капроновой сетки или шерстяных ниток вдоль стен, сделайте привидений из марли, а чтобы воссоздать дух ведьминского шабаша – нарисуйте руны на обычных камнях и подвесьте к потолку сухие цветы. Одним словом, включите креативность на максимум», – советует специалист по праздникам.
Слишком яркое освещение на празднике ни к чему – лучше приглушить свет или заменить лампочки на свечи. Их можно оформить кружевом и поместить в подсвечники в виде черепов. Ну и, конечно, нельзя забывать про главный символ праздника – светильник Джека. Вырезать на тыкве жуткие рожицы, пожалуй, одна из лучших забав в День Всех Святых.
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Как составить плейлист
При создании пугающей атмосферы никак не обойтись без подходящей музыки. В плейлист можно включить саундтреки из ужастиков, тревожные и угнетающие композиции и жуткие звуковые эффекты вроде криков или зловещего смеха. Те, кто живет в частном доме, могут вывести музыку на улицу, чтобы настроить гостей на подходящую волну еще до входа в помещение.
Важно, чтобы музыка держала в напряжении и при этом не наскучила, поэтому быстрые и резкие песни лучше чередовать с тягучими и тревожными, поиграв на нервах гостей. Ну а если планируются танцы, то без зажигательных мотивов точно не обойтись. В этом случае лучше выбрать рок-музыку или этнику.
Меню и украшение стола
Планируя праздничные блюда, упор стоит сделать на яркое оформление и креативную сервировку. При этом быть искусным кулинаром не нужно: вполне подойдут несложные для приготовления закуски и напитки. Самое важное – проследить за качеством продуктов и обеззаразить их из-за угрозы пандемии, отмечает Ирина Козлова.
Закуски должны быть максимально непохожи внешне на обычную еду. Если позволяют финансы, их можно заказать в ресторане. Те же мини-бутерброды можно представить в форме летучей мыши, а канапе украсить палочкой, которая заканчивается ведьминской шляпой. Из моцареллы можно сделать мозг, из перепелиных яиц — глазные яблоки. В качестве напитков прекрасно подойдут горячие коктейли и классическая «кровавая Мэри», а еще безалкогольный пунш, который можно налить в бутафорский котел.
Еду стоит выкладывать непосредственно перед вечеринкой, разместив в легкодоступном месте, но не там, где она может помешать передвижению гостей.
Парные костюмы и образы маньяков
Как и на прочих этапах подготовки, при выборе костюмов главное – следовать выбранной тематике. Костюм практически любого персонажа, по аналогии с декорациями, можно легко арендовать, а если вечеринка представляет собой сходку разной нечисти вроде зомби, вампиров и оборотней, то его вполне под силу сделать своими руками.
В ход можно пустить практически все: даже старые вещи, пылящиеся в шкафу, можно необычно украсить, порвать или забрызгать искусственной кровью. Упор стоит сделать на макияж, обратившись к профессиональному гримеру. Яркий образ легко создать и своими силами при помощи декоративной косметики, пластического грима, тонера для волос.
Кстати, конкурс на лучший костюм с призами замотивирует гостей как следует поработать над страшным образом.
Чем развлечь гостей
Здесь все зависит лишь от интересов гостей и фантазии организатора. Можно обратиться как к традиционным забавам Хеллоуина, так и просто играть в настольные игры.
Одно из самых известных развлечений, которое любят на родине этого праздника, – вылавливание ртом яблок из таза, полного воды. Сюда же можно отнести и украшение тыквы.
«Для домашней вечеринки прекрасно подойдет игра «Тайна убийства». Пропишите сценарий и персонажа для каждого гостя. Раздайте характеристики каждому из них перед началом праздника и раскрывайте улики в течение всей ночи. В конце необходимо угадать, кто убийца. Чем больше дом, тем больше простор для квеста», – советует Ирина.
Если же отпраздновать хочется с размахом, то стоит пригласить аниматора, который предложит квест или попугает всех присутствующих в темноте.
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