Как организовать домашнюю вечеринку на Хеллоуин‑2020

По словам организатора вечеринок Ирины Козловой, первым делом стоит определиться с концепцией будущей вечеринки. Не каждую идею легко реализовать – при планировании следует учесть размер вашего дома и заранее распределить бюджет.

«Если душа лежит к модным веяниям, а зарплата и помещение позволяют разгуляться, то можно устроить праздник в стилистике последних кассовых хорроров. Например, новая экранизация сказки «Гретель и Гензель» или фильм «Солнцестояние» про шведские ритуальные обряды. В обратном же случае прибегнуть к классике: вампирское логово или зомби-апокалипсис. Любопытный тренд – обыграть тему с коронавирусом под соусом «жуткой больницы», – отмечает она.

Еще один важный шаг – заранее позаботиться о безопасности гостей в замкнутом помещении. Исходя из выбранной концепции, для декора можно использоввать свечи или острые предметы. Их стоит расположить в специально отведенных местах, чтобы никто не порезался и случайно не устроил пожар.

Планируя список участников, желательно ограничить количество пребывающих в квартире десятью гостями и заранее узнать, нет ли у кого-то из них симптомов коронавируса, чтобы избежать заражения. Для самых забывчивых заранее нужно приготовить запасные маски с перчатками и антисептик.

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