РИАМО - 28 окт. Более 6 миллионов зрителей посетили подмосковные кинотеатры в 2020 году, сообщила заместитель министра культуры Московской области Валентина Лиханова.

В Подмосковье работает 92 кинотеатра, в том числе 66 частных, уточнила Лиханова.

«За 2020 год, несмотря на пандемию, за 10 месяцев у нас уже 6 миллионов зрителей и более 300 тысяч киносеансов», - сказала Лиханова в ходе расширенного заседания Мособлдумы.

Она отметила, что показатели близки к цифрам 2018 года. В 2019 году наблюдался значительный рост.

«В 2018 году количество зрителей в кинотеатрах составило 6,6 миллионов человек. Количество сеансов - более 213 тысяч. В 2019 году мы увеличили почти в два раза количество сеансов - более 690 тысяч и более 15 миллионов человек зрителей», - заключила Лиханова.