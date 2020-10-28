РИАМО - 28 окт. Организаторы всероссийской переписи населения запустили четвертый раунд онлайн-викторины «Россия: люди, цифры, факты» с денежными призами, говорится в сообщении медиаофиса ВПН.

«Участникам тура необходимо ответить на 25 вопросов наших экспертов, а трое знатоков, которые быстрее всех дадут правильные ответы, получат по 7 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В викторине могут принять участие все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://quiz.strana2020.ru. Участникам предстоит ответить на пять блоков по пять вопросов, которые будут отличаться для каждого игрока.

Правильные ответы пользователи узнают по окончании раунда из видеоответов экспертов, а также на сайте переписи.

Финальной сессией викторины станет пятый раунд, в котором тоже будут разыграны денежные призы.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.