РИАМО - 28 окт. В столице и Подмосковье после первой декады ноября по ночам может установиться температура ниже нуля градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

На сегодняшний день в регионе начало ночи, как правило, ясное, только к утру появляется полупрозрачная облачность. В ближайшие дни в регионе минимальная температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 5 градусов, что соответствует концу сентября.

«Минимальная температура воздуха перейдет в сторону отрицательных значений в конце первой декады ноября», - говорится в сообщении.

В 2019 году теплые ночи в регионе были до 28 октября, и только в последние числа второго осеннего месяца по ночам появились заморозки.