РИАМО - 28 окт. В Мытищах перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве крупной суммы денег за освобождение, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Расследование уголовного дела завершено. 28 марта 2020 года обвиняемые, находясь в городе Мытищи, насильно посадили потерпевшего в машину и увезли его в лес.

«Угрожая предметом, похожим на пистолет, избивали и требовали 50 тысяч долларов США в счет несуществующего долга. После чего привезли в квартиру, расположенную в <...> Балашихе, где удерживали и вымогали деньги у родственников потерпевшего», - говорится в сообщении.

Найти и задержать двух мужчин получилось при силовой поддержке сотрудников ГУ МВД России по Московской области и Росгвардии.

Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.