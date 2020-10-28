РИАМО - 28 окт. Онлайн-занятия по информационным технологиям, иностранным языкам и гимнастике в рамках проекта «Московское долголетие» посещают порядка 55 тысяч пожилых жителей города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В среду в России отмечается День бабушек и дедушек. В этом году из-за ситуации с коронавирусом всем москвичам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома. Но город делает все, чтобы досуг пожилых жителей был активным и интересным.

«Каждый житель столицы, который сейчас оказался в группе риска и находится дома, должен понимать, что он продолжает являться частью города, в котором есть возможности для интересного и активного времяпрепровождения», — сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, власти оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию с Covid-19 и перевели большинство активностей для пожилых в онлайн. На сегодняшний день свыше 30 направлений проекта «Московское долголетие» проводят в онлайн-формате.

«В рамках проекта «Мой социальный центр» организовано более 130 клубов по интересам. Благодаря этому почти 55 тысяч жителей Москвы старшего поколения продолжают общаться онлайн, учиться новому и поддерживать друг друга», — добавила Ракова.

Горожане могут подключиться к занятиям со стационарного компьютера или смартфона. Если будет необходимость, то преподаватели и кураторы проекта помогут скачать нужные программы и подключиться к урокам.