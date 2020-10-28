РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проведут прием граждан в режиме видеоконференцсвязи в Подольске 30 октября, сообщается на сайте администрации округа.

«В пятницу, 30 октября, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан», - говорится в сообщении.

В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-00.