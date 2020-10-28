РИАМО - 28 окт. В столице задержали подозреваемого в убийстве мужчины на почве ревности, по факту произошедшего расследуется уголовное дело, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 27 октября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Мневники в городе Москве, между семейной парой и их знакомым произошел конфликт на почве ревности. В результате чего супруг нанес знакомому не менее трех ударов ножом, от которых последний скончался на месте», - сказала Иванова.

Она уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Сейчас подозреваемый доставлен в отдел для проведения следственных действий. После мужчине предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения.