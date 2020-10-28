РИАМО - 28 окт. Российский пилот Даниил Квят не исключил ухода из «Формулы-1», но окончательного решения он пока не принял, сообщает Газета.ru.

Квят в настоящий момент является членом команды «Альфа Таури».

«Пока ничего не решено. В нынешних условиях может произойти все что угодно», — заявил Квят Motorsport Week.

Он добавил, что собираться выложиться в оставшихся пяти гонках по максимуму. Решение он примет исходя из сложившейся ситуации.

Ранее появилась информация, что российского гонщика в команде может заменить Юки Цунода из Японии.​