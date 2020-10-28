РИАМО - 28 окт. Московская областная станция скорой помощи получила 28 новых машин, укомплектованных необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«На данный момент на скорую помощь ложится колоссальная нагрузка. В сутки на Московскую областную станцию скорой помощи поступает порядка 10 тысяч вызовов, для сравнения еще в августе диспетчеры обрабатывали 6,5 тысяч вызовов. Благодаря Минпромторгу России мы получили 28 новых машин для оказания экстренной медпомощи», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Новые машины направили на 13 подстанций, в том числе на Сергиево-Посадскую, Видновскую, Раменскую, Люберецкую и другие. В скором времени автомобили выйдут на линию.

Ранее федеральное министерство промышленности и торговли передало Московской области 23 реанимобиля.

Московская областная станция скорой медицинской помощи является одной из крупнейших в России. На сегодняшний день в ее состав входят 53 подстанции и 80 постов. Каждый день на выездах задействовано свыше 500 бригад скорой помощи.