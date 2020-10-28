РИАМО - 28 окт. Столичные судебные приставы в рамках совместного рейда с «Московским паркингом» арестовали автомобиль Porsche Cayenne S, владелец которого накопил штрафов за парковку на сумму свыше 500 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «АМПП».

Кроссовер забрали на спецстоянку. Теперь владелец дорогостоящей иномарки сможет забрать ее только после того, как погасит многочисленные долги.

«Во избежание подобных ситуаций мы просим водителей внимательно относиться к правилам дорожного движения, следить за наличием у себя штрафов и своевременно их погашать», – говорится в сообщении.

Срок оплаты штрафа составляет 60 дней. Если его не оплатить, то данные направят судебным приставам для принудительного взыскания. В этом случае нарушитель получит еще один штраф – в два раза больше первоначального. Также на имущество должника могут наложить арест.

Тем горожанам, у кого есть три и более неоплаченных штрафа, могут отказать в выдаче парковочного разрешения. Также могут приостановить действие уже выданного разрешения. Должников также могут лишить права на выезд за границу.