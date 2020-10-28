РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. В подмосковных Люберцах Госавтоинспекция проверит в преддверии зимы техническое состояние школьных автобусов, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В связи с наступлением зимнего периода и осложнением дорожных условий, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения и недопущения ДТП при осуществлении перевозок детей школьными автобусами сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проверят их техническое состояние», - говорится в сообщении.

В рамках инспекции сотрудники ГИБДД проверят укомплектованность автобусов зимними шинами. Зимняя резина должна соответствовать требованиям, а именно: остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии во время эксплуатации должна составлять не более 4 миллиметров.

«Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание участников дорожного движения, руководителей автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку несовершеннолетних пассажиров, на неукоснительное соблюдение правил осуществления пассажирских перевозок с целью обеспечения безопасности граждан, так как на них лежит ответственность за жизнь и здоровье наших детей», - заключается в материале.