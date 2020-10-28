РИАМО - 28 окт. Более 400 тысяч билетов на провоз багажа оформили пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании с начала 2020 года, такие билеты покупают для провоза велосипедов, животных и ручной клади, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Самый частый груз — животные. С начала года для провоза питомцев оформили почти 240 тысяч билетов.

«Немного реже в поездах перевозят велосипеды, с начала года было приобретено более 218 тысяч проездных документов для такого типа багажа. На третьем месте – провоз ручной клади – более 4 тысяч билетов», - говорится в сообщении.

В большинстве случаев пассажиры путешествовали с багажом в августе.

Наиболее востребована покупка этих билетов на Ярославском направлении Московской железной дороги. Затем идет Казанское, после него Курское направление МЖД. Реже всего услугой пользуются на Рижском направлении МЖД.

«Пассажир может бесплатно провозить с собой мелкую ручную кладь (дамские сумки, рюкзаки и так далее) и ручную кладь размером до 180 сантиметров в трех измерениях весом не более 36 килограммов», - добавляется в сообщении.