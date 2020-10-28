РИАМО - 28 окт. Работы по реконструкции Крутицкий набережной в столице планируют завершить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Реконструкция проходит на участке от Новоспасского моста до Симоновской набережной.

«Сейчас ведется строительство подпорной стены для удержания существующего откоса насыпи при перепаде высот, в последующем здесь будут выполнены работы по уширению проезжей части», — отметил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что также в настоящее время идет прокладка инженерных коммуникаций, строительство «стены в грунте», ограждающей конструкции очистного сооружения, и демонтаж железнодорожных путей.

После завершения работ территорию ждет масштабное благоустройство с высадкой газонов, деревьев и кустарников. Все это позволит организовать у воды новое общественное пространство для отдыха москвичей и гостей столицы.