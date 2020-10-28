РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. В Подольске на улице Кирова произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и фуры в среду утром, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду в районе 8:30 на улице Кирова у автобусной остановки «Кинотеатр Родина».

«Я проезжал мимо в районе 8:30 и у магазина «Продукты Ермолино» увидел ДТП с участием машины сокрой помощи и фуры. На месте аварии была еще одна машина скорой помощи. Но думаю, что она приехала после ДТП», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 12:30, на данном участке автодороги движение затруднено.