РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 окт. Штаб волонтеров подмосковного Красногорска возобновил активную работу со среды, сообщил волонтер, член общественной палаты горокруга Михаил Иванов.

Штаб волонтеров в муниципалитете создали в марте нынешнего года, в «первую волну» коронавируса. Весь этот период продолжали поступать единичные заявки от жителей, которым нужна помощь добровольцев. Со среды работа волонтерского штаба вернулась в активную фазу.

«У нас не было такого, чтобы мы распускали штаб. В округе сформировалась команда людей, которые всегда, по первому звонку, готовы ехать оказывать помощь. Летом были «точечные» заявки. Сейчас, когда ситуация обострилась, приняли решение перевести работу в активную фазу с сегодняшнего дня», - подчеркнул Иванов.

Штаб волонтеров округа на данный момент базируется в доме №9 по улице Лесной в Красногорске. Здесь информационный центр движения, где аккумулируются заявки и дальше распределяются по волонтерским организациям, в округе их несколько: «Люди доброй воли», «Волонтеры Победы», участники губернаторской программы «Мы рядом», проекта ОНФ «Мы вместе», сотрудники молодежного центра, других учреждений и предприятий, депутаты, члены ОП.

«Сейчас начали поступать «острые» заявки. В частности, от людей возраста 65 плюс, которые не могут выйти из дома, а им срочно нужны жизненно важные медикаменты. В первую очередь, это инсулин, который нельзя ждать – он нужен здесь и сейчас», - отметил Иванов.

Он пояснил, что по согласованию с главврачами лечебных учреждений является доверенным лицом, которому в поликлиниках округа могут выдать рецепты на препараты. Далее он получает лекарства и вместе с другими волонтерами разводит их по домам.

Кроме того, по словам Иванова, волонтеры с 29 октября начнут помогать медикам в регистрации тестов на коронавирус – сканировать и вносить в компьютерную программу штрих-коды с пробирок.

«У медиков просто не хватает рук и времени. Мы сегодня формируем список волонтеров, которые будут посменно приходить в Красногорскую горбольницу №2», - сказал Иванов.

Волонтеры также готовы помогать вынужденным соблюдать домашний режим горожанам в выносе мусора, выгуле собак. Добровольцы по заявке могут сходить в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами.

«Нужно помнить, волонтеры – не обслуживающий персонал. Добровольцы работают для тех, кто действительно в этом нуждается», - подчеркнул Иванов.