РИАМО - 28 окт. В Московской области подтвердилось 505 случаев коронавируса за прошедшие сутки, всего в регионе выявили свыше 85 тысяч случаев заболевания, сообщается на сайте подмосковного Минздрава, посвященном ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 85 248 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1575 человек», - говорится в сообщении.

При любых симптомах простуды медики рекомендуют вызывать врача на дом.

Из-за ситуации с Covid-19 в Подмосковье на удаленный режим работы перешли свыше 106 тысяч человек. Кроме того, 22 тысячи человек трудятся в режиме неполного рабочего дня или недели по инициативе работодателей.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-550-50-30.

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Текстовая трансляция

28 ОКТЯБРЯ

- Свыше 230 объектов в Москве могут закрыть из‑за нарушения антиковидных мер. С мая столичные организации были оштрафованы на 30 миллионов рублей.

- Контроль за соблюдением мер против Covid‑19 усилят в столичных вузах, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

- Около 10% от общего числа пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве переносят болезнь в тяжелой форме, 3% - в крайне тяжелой.

- В столице не планируется полного закрытия предприятий и бизнеса, опечатываться будут только нарушители требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

- Роспотребнадзор: Ситуация с Covid‑19 в Москве стабилизировалась. Число проводимых тестов в столице колеблется от 85 до 92 тысяч ежедневно.

- За сутки в России зарегистрировали 16 202 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 505 больных. В Москве - 3 670.

- Всеобщий масочный режим начал действовать в России. Средства защиты необходимо носить на торговых объектах, объектах общепита, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий.​

- В столице за минувшие сутки умерло 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 578.