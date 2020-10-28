РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. Строительство детского сада на 110 мест в микрорайоне Авиаторов в подмосковной Балашихе завершено на 95%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В трехэтажном здании расположатся младшие, средние и старшие группы для детей от трех до семи лет, которые включают спальню, игровую, раздевалку, буфет и туалет. Предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми, медицинский блок, прачечная.

«В микрорайоне Авиаторов Балашихи близится к завершению строительство детского сада на 110 мест. Садик находится в высокой степени готовности. Готовность объекта 95%. На объекте задействовано более 80 человек», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что на данный момент в здании сада ведется внутренняя отделка помещений, монтируются инженерные сети, и завершаются фасадные работы. Ведется поставка мебели и оборудования.

Общая площадь учреждения составляет 2,9 тысячи квадратных метров. Здание приспособят для детей с ограниченными физическими возможностями.

Также ведется благоустройство территории вокруг сада. В зеленой зоне благоустраивают прогулочные площадки, спортивные и игровые площадки.

До конца года за счет средств бюджета планируется ввод еще двух детских садов в Лосино-Петровском на 330 мест и Балашихе на 80 мест.