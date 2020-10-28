РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. Управляющая организация «ЖилИнвест» в подмосковной Балашихе по предписанию Госжилинспекции региона восстановила штукатурно-окрасочный слой фасада одного из домов на улице Заводской в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Житель дома №23 по улице Заводская в Балашихе пожаловался в надзорное ведомство на состояние фасада. В УК пообещали жителю, что фасад вокруг его окна будет отремонтирован до 20 сентября текущего года. Узнав, что заявка своевременно не была закрыта УК, инспекторы Госжилинспекции связались с организацией и потребовали незамедлительно провести соответствующие работы.

«Сотрудники ООО «ЖилИнвест» незамедлительно приступили к проведению локальных работ по восстановлению штукатурно-окрасочного слоя фасада многоквартирного дома. Госжилинспекцией региона установлено, что соответствующие работы УК проведены. Это подтверждается фотоматериалами», - говорится в сообщении.

По словам руководителя областного надзорного ведомства Ольги Фединой, штукатурно-окрасочный слой на фасадах домов имеет свойство изнашиваться из-за повышенной влажности, перепадов погоды и скачков температуры воздуха.

«Сотрудникам управляющих организаций не стоит забывать о том, что регулярные осмотры фасадов домов и устранение выявляемых нарушений – их прямая непосредственная обязанность, справляться с которой они обещали доверившимся им собственникам жилья», – подчеркнула Федина.