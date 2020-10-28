РИАМО - 28 окт. Министерство финансов РФ на данный момент не может поддержать инициативу по индексации пенсий работающим гражданам, так как справедливее поддерживать именно неработающих россиян, сообщает ТАСС.

«Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен. Может быть, он небольшой, <…> но в целом он получает и заработок, и пенсию», — сказал глава ведомства Антон Силуанов во время выступления в Госдуме.

По словам министра, зарплата в последние годы в стране растет, причем она выше, чем темпы инфляции.

«Здесь вопрос <…> в некой справедливости, когда, получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите — давайте еще и индексировать пенсию», — отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что поддержка неработающих пенсионеров является для правительства приоритетом.

Пенсии работающим пожилым россиянам не индексируют уже четыре года подряд. Решение было принято 1 января 2016 года ради сокращения дефицита ПФР.​