РИАМО - 28 окт. Cвыше 36 тысяч москвичей с коронавирусом получили бесплатные лекарства для лечения инфекции с начала октября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С начала пандемии столичные врачи накопили большой опыт в лечении пациентов с Covid-19. На сегодня сформированы четкие схемы лекарственной терапии для людей с различной тяжестью заболевания.

«Все необходимые препараты бесплатно выдает пациенту врач при посещении на дому, либо в амбулаторном КТ-центре. В городе сформирован значительный запас необходимых лекарств, они есть как на аптечном складе департамента здравоохранения, так и в медицинских организациях. Среди них – препараты для противовирусной, антикоагулянтной, антибактериальной и жаропонижающей терапии», - сказала Ракова.

С начала октября более 36 тысяч москвичей получили свыше 82 тысяч упаковок препаратов для лечения от коронавируса на дому.

Пациентам порекомендовали строго придерживаться схемы лечения, которую принял врач. Только медицинский специалист может правильно оценить состояние пациента и скорректировать лекарственную терапию.

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Текстовая трансляция

28 ОКТЯБРЯ

- Свыше 230 объектов в Москве могут закрыть из‑за нарушения антиковидных мер. С мая столичные организации были оштрафованы на 30 миллионов рублей.

- Контроль за соблюдением мер против Covid‑19 усилят в столичных вузах, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

- Около 10% от общего числа пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве переносят болезнь в тяжелой форме, 3% - в крайне тяжелой.

- В столице не планируется полного закрытия предприятий и бизнеса, опечатываться будут только нарушители требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

- Роспотребнадзор: Ситуация с Covid‑19 в Москве стабилизировалась. Число проводимых тестов в столице колеблется от 85 до 92 тысяч ежедневно.

- За сутки в России зарегистрировали 16 202 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 505 больных. В Москве - 3 670.

- Всеобщий масочный режим начал действовать в России. Средства защиты необходимо носить на торговых объектах, объектах общепита, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий.​

- В столице за минувшие сутки умерло 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 578.