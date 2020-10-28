РИАМО - 28 окт. В столичном районе Строгино запланировали открытие новой поликлиники для взрослых, общая площадь которой превысит 10 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Формой здания станет прямоугольник, который на плане состоит из двух фасадов разной высоты. Оба объема будут разделены по функциям. Одна часть станет травмпунктом, а вторая поликлиникой. На семи этажах поликлиники будут расположены специализированные отделения, в числе которых кабинеты лучевой и функциональной диагностики, профилактики и реабилитации.

«Москомархитектура одобрила проект новой поликлиники на 750 мест в Строгине. Ее общая площадь составит более 10 тысяч квадратных метров. В целом, это будет качественный объект, который станет удачным дополнением городской среды района, а также послужит развитию социальной инфраструктуры города», – отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Новая поликлиника будет возведена на улице Твардовского, владение 10 по проекту Московского архитектурно-художественного проектного института имени академика Полянского.

«Композиция фасадов достигается за счет игры объемов и фактуры материалов. Для отделки используются плиты светлого оттенка из стеклофибробетона», – говорится в сообщении.