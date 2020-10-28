РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. В подмосковном Подольске вручили продуктовые наборы и игрушки 10 многодетным семьям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, в среду, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В микрорайоне Кузнечики Подольска в среду открылся 12 универсам федеральной сети «Верный». В рамках торжественного мероприятия руководство компании вручило продуктовые наборы и игрушки 10 многодетным семьям округа, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации.

«Мы понимаем, что в разгар пандемии многодетным семьям сложно, и многие оказались в тяжелой ситуации: кто-то потерял работу, кому-то не хватает средств и так далее. Поэтому мы решили поддержать социально незащищенные слои населения и 10 многодетным семьям передали продуктовые наборы. В них и фрукты, и конфеты, и другие продукты питания», - сказал представитель компании.

В новом магазине размером почти 400 квадратных метров разместили 5 тысяч единиц товаров. Также в нем представлен и подольский производитель - Подольский хлебокомбинат.