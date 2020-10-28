РИАМО - 28 окт. В настоящий момент решается вопрос о закрытии более 230 объектов в Москве, которые нарушили санитарные меры безопасности для противодействия коронавирусу, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«На сегодняшний момент у нас штрафных санкций по всем нашим проверкам, которые мы проводили с мая — около 29 миллионов рублей, при этом 235 объектов у нас в судах на закрытие, 98 объектов — на опечатание», — сказала Андреева в ходе онлайн-заседания Мосгордумы.

Она добавила, что все проверочные и ограничительные мероприятия в городе будут продолжены.

«Проверки будем продолжать. Меры, которые мы принимаем, жесткие, они вынужденные», — подчеркнула Андреева.

Ранее Андреева заявила, что тотального закрытия бизнеса из‑за коронавируса в столицы не запланировано.

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Текстовая трансляция

28 ОКТЯБРЯ

- Свыше 230 объектов в Москве могут закрыть из‑за нарушения антиковидных мер. С мая столичные организации были оштрафованы на 30 миллионов рублей.

- Контроль за соблюдением мер против Covid‑19 усилят в столичных вузах, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

- Около 10% от общего числа пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве переносят болезнь в тяжелой форме, 3% - в крайне тяжелой.

- В столице не планируется полного закрытия предприятий и бизнеса, опечатываться будут только нарушители требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

- Роспотребнадзор: Ситуация с Covid‑19 в Москве стабилизировалась. Число проводимых тестов в столице колеблется от 85 до 92 тысяч ежедневно.

- За сутки в России зарегистрировали 16 202 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 505 больных. В Москве - 3 670.

- Всеобщий масочный режим начал действовать в России. Средства защиты необходимо носить на торговых объектах, объектах общепита, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий.​

- В столице за минувшие сутки умерло 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 578.