РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 окт. Права почти 300 дольщиков проблемного жилого комплекса «Спасский мост» восстановили в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса № 11, секции 1 и 2 ЖК «Спасский мост».

«Восстановлены права 279 граждан корпуса №11, секций 1 и 2 ЖК «Спасский мост», которые ждали свою жилплощадь с лета прошлого года. В ближайшее время дольщикам будут выданы ключи от квартир», ─ сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

На данный момент ресурсоснабжающая организация ООО «Тепловодоснабжение» выполнила работы по приведению котельной к проектной мощности.

Строительство ЖК «Спасский мост» застройщиком ООО «Облторгуниверсал» началось в 2014 году.

«В рамках реализации всего проекта остается в стадии строительства корпус № 10.2. В настоящее время выполняется благоустройство и устройство фасадов. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 1 квартал 2021 года», - заключается в материале.