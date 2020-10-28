РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 окт. В городском округе Мытищи акция «Ночь искусств» пройдет 3 ноября онлайн в картинной галерее и историко-художественном музее, сообщается в Instagram-аккаунте управления культуры муниципалитета.

3 ноября состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году она пройдет в онлайн-формате. Наряду с учреждениями культуры Московской области к масштабному мероприятию присоединятся историко-художественный музей и картинная галерея городского округа Мытищи.

«Программа в музее начнется в 12:00 с презентации альбома о творчестве заслуженного художника России Владислава Скока. В 13:00 состоится выставка и творческая встреча с членом Союза писателей России и Московского клуба любителей миниатюрной книги при Международном союзе книголюбов, коллекционером Геннадием Смирновым», - говорится в сообщении.

В 14:00 свой совместный проект «Типажи купеческой Москвы в театральных сценах» представят музей и театральный коллектив «Тоже театр». В 16:00 пройдет онлайн-презентация выставки-конкурса имени художника Виктора Попкова совместно с Международным художественным фондом. А в 17:00 - открытый мастер-класс по академическому рисованию (графика).

«В 19:00 состоится показ документального фильма «Федоскино - чистый родник». Завершится «Ночь искусств» в музее локальным стриминговым проектом «Выставки», который начнется с 20:00 и продлится до полуночи. Онлайн-трансляция пройдет на следующих площадках: https://mytyshimuseum.ru; https://www.facebook.com/MytischiMuseum; https://vk.com/id418168403; Https://www.instagram.com/museum586/; https://twitter.com/MuseumMytischi», - отмечается в сообщении.

В картинной галерее программа начнется в 15:00 с видеообзора по выставке лоскутного шитья «Сарафанное радио». Далее продолжится в 17:00 проектом Memory - о выставках октября с 2015 года. В 19:00 состоится конкурс в Instagram-stories галереи «Хорошо ли вы знаете наши фонды». Онлайн-трансляция пройдет на следующих площадках: https://www.facebook.com/mrkga; https://vk.com/mrkgallery; https://www.instagram.com/mrk_gallery/.