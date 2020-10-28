РИАМО - 28 окт. Сведения о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы, к 26 октября предоставили свыше 180 тысяч работодателей Москвы, в том числе порядка 165 тысяч юридических лиц и более 15,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В данных организациях работают около 4 миллионов человек, из них на удаленную работу перешли 1,2 миллиона.

«До 18 октября столичные работодатели должны были предоставить первый отчет о количестве сотрудников, которые работают из дома или продолжают посещать предприятия и организации. В случае изменений сведения нужно оперативно актуализировать. Это требование закреплено в последней редакции указа мэра Москвы №68-УМ», - говорится в сообщении.

Столичные компании обязали перевести на удаленку не менее 30% персонала из-за пандемии коронавируса. Данная мера действует с 5 октября. Также нужно подавать сведения о переводе работников на удаленку, это можно сделать в личном кабинете юрлица или ИП на сайте mos.ru.

«Нам поступило более 2 тысяч обращений от предпринимателей с информацией об общем числе сотрудников и лицах, переведенных на дистанционный режим работы. Но обращаем внимание, что передача данных с помощью социальных сетей, писем на электронную почту не предусмотрена, поскольку не позволяет идентифицировать компанию», — пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, сведения обрабатываются специальным сервисом на официальном мэра Москвы и принимаются только через верифицированные учетные записи работодателей на этом портале. Это позволяет обеспечить безопасность данных, оперативность их учета, избежать некорректного начисления штрафов.

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Текстовая трансляция

28 ОКТЯБРЯ

- Свыше 230 объектов в Москве могут закрыть из‑за нарушения антиковидных мер. С мая столичные организации были оштрафованы на 30 миллионов рублей.

- Контроль за соблюдением мер против Covid‑19 усилят в столичных вузах, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

- Около 10% от общего числа пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве переносят болезнь в тяжелой форме, 3% - в крайне тяжелой.

- В столице не планируется полного закрытия предприятий и бизнеса, опечатываться будут только нарушители требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

- Роспотребнадзор: Ситуация с Covid‑19 в Москве стабилизировалась. Число проводимых тестов в столице колеблется от 85 до 92 тысяч ежедневно.

- За сутки в России зарегистрировали 16 202 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 505 больных. В Москве - 3 670.

- Всеобщий масочный режим начал действовать в России. Средства защиты необходимо носить на торговых объектах, объектах общепита, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий.​

- В столице за минувшие сутки умерло 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 578.