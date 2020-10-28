РИАМО - 28 окт. В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на нулевом километре автодороги Колонтаево — Тимохово в Богородском округе, погибло два человека, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В 13:50 на нулевом километре автодороги Колонтаево — Тимохово водитель легкового автомобиля Кia не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибло два человека», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что еще два человека были госпитализированы. По предварительным данным, они также скончались.
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