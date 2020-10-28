РИАМО - 28 окт. В Москве гендиректор коммерческой фирмы лишилась пакета с 6 миллионами рублей, который находился в припаркованном автомобиле, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 27 октября. Женщина заявила в полицию, что злоумышленники похитили ее автомобиль Toyota Alphard с Малой Пироговской улицы. Машину нашли на этой же улице.

«Установлено, что неизвестный путем свободного доступа проник в салон автомобиля и совершил кражу пакета с принадлежащими заявительнице 6 миллионами рублей», - сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о краже.