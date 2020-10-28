РИАМО - 28 окт. Счетная палата РФ составила прогноз развития экономики страны на 2020-2023 годы, куда входит стресс-сценарий, согласно которому меры против Covid-19 будут продлены до конца весны – начала лета 2021 года, сообщает РИА Новости.

«Аудиторы представили два сценария. Наиболее вероятный из них — базовый сценарий — исходит примерно из тех же предпосылок, что и официальный прогноз Минэкономразвития: основной удар по экономике пандемия нанесла во втором квартале текущего года», — говорится в сообщении.

По этому сценарию, борьбу с распространением коронавируса продолжат, но строгих ограничений в большинстве стран не введут.

Согласно второму сценарию, вторая волна пандемии коронавируса будет более жесткой и будет сопровождаться повторным введением строгих ограничений. В этом случае снятие ограничений и массовая вакцинация могут начаться только в конце весны — начале лета следующего года. Это стресс-сценарий для развития российской экономики, но без шока из-за снижения цен на нефть.

По данному сценарию, мировая экономика в следующем году восстановится не полностью, ее восстановление частично перенесется на 2022-й.

По первому сценарию, ВВП России в этом году сократится на 4,2%, по второму — на 4,8%. В то же время по обоим сценариям российская экономика начнет расти в следующем году.

По прогнозу Счетной палаты России, темпы роста ВВП России остаются ниже уровня в 3% и темпов роста мировой экономики.

По базовому сценарию, инвестиции в России в 2020 году снизятся на 4,5%, по стресс-сценарию — на 5%, но в обоих случаях инвестиции будут расти в следующем году. По первому сценарию, реальные доходы населения сокращаются в 2020 году на 2,3%, по второму сценарию —​ на 2,5%. Однако также, по обоим сценариям, в следующем году реальные доходы населения будут расти.