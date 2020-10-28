РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 окт. За минувшие сутки в Мытищинскую городскую клиническую больницу поступили 86 пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

На сегодняшний день в Мытищинской городской клинической больнице в перепрофилированных под лечение пациентов с внебольничной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией находятся 763 пациента.

«29 - на аппаратах искусственной вентиляции легких, 161 - на кислороде. За сутки поступило 86 пациентов с внебольничной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

За сутки выписали 55 пациентов.

Текстовая трансляция

28 ОКТЯБРЯ

- Свыше 230 объектов в Москве могут закрыть из‑за нарушения антиковидных мер. С мая столичные организации были оштрафованы на 30 миллионов рублей.

- Контроль за соблюдением мер против Covid‑19 усилят в столичных вузах, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

- Около 10% от общего числа пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве переносят болезнь в тяжелой форме, 3% - в крайне тяжелой.

- В столице не планируется полного закрытия предприятий и бизнеса, опечатываться будут только нарушители требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

- Роспотребнадзор: Ситуация с Covid‑19 в Москве стабилизировалась. Число проводимых тестов в столице колеблется от 85 до 92 тысяч ежедневно.

- За сутки в России зарегистрировали 16 202 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 505 больных. В Москве - 3 670.

- Всеобщий масочный режим начал действовать в России. Средства защиты необходимо носить на торговых объектах, объектах общепита, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий.​

- В столице за минувшие сутки умерло 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 578.