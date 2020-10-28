РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 окт. Фряновский керамический завод, который в этом году пострадал от пожара будет восстановлен, сообщается на официальной странице администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«В августе на заводе во Фряново произошел пожар. Площадь возгорания составила более 6 тысяч квадратных метров. Огонь полностью уничтожил склад готовой продукции и хранящиеся там материалы, а также склад и цех по производству акрила. Благодаря слаженной работе экстренных служб никто не пострадал», - говорится в сообщении.

В середине сентября на заводе приступили к ремонту. Сейчас запущен участок производства декоров, работают две из шести производственных линий. Участок изготовления плитки будет полностью восстановлен к 1 декабря. А возобновление производства акриловых ванн займет около года.

Глава Щелкова Андрей Булгаков отметил, что, несмотря на сложности, завод полностью выполнил все свои социальные обязательства. Глава округа поручил оказывать всестороннюю поддержку в восстановлении и дальнейшем развитии предприятия.