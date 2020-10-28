РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 окт. На территории Лосиной биостанции национального парка Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» построили новые вольеры и бельчатник, сообщается на сайте администрации горокруга.

Реконструкция Лосиной биостанции завершается. Построены новые вольеры и просторный бельчатник, благоустроена территория рядом с егерским домиком, отремонтировано административное здание. Работы проводятся в целях развития инфраструктуры национального парка.

«Мы создаем благоприятную среду для обитания животных и повышаем привлекательность рекреационных объектов, чтобы больше людей занималось экологическим туризмом», - сказал директор нацпарка Рустам Якубов.

Национальный проект «Экология» ставит задачу повышения числа туристов на заповедных территориях. Экоцентр «Лосиная биостанция» имеет наибольший потенциал для развития познавательного отдыха и эколого-просветительской работы, поэтому его обустройству уделяется особое внимание.