РИАМО - 28 окт. Роспотребнадзор проверит качество горячего питания для младшеклассников во всех школах на территории Подмосковья, сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш.

«Мы зайдем во все школьные блоки питания. Особое внимание будет уделяться производственному контролю по организации питания со стороны операторов», — сказала Черныш.

Она отметила, что всего в ведомство поступило 55 обращений по качеству горячего питания. В первую очередь, проверяются названные в обращениях жителей школы.

По ее словам, наибольшее количество обращений в сентябре поступило из Балашихи, Дмитрова, Щелкова, Волоколамска, Истры, Ногинска и Орехово-Зуева.

Всего в Подмосковье 1318 школ, горячим питанием обеспечивают всех школьников 1-4 класса, это 417 тысяч человек. В области работают 75 операторов питания — 63 из них частные, 12 муниципальных.

С 1 сентября учеников начальных классов в Подмосковье обеспечивают бесплатным горячим питанием. Кроме того, в регионе заработал «родительский контроль», в рамках которого родители могли прийти в школу и осмотреть пищеблок, а также попробовать еду, которую дают детям.