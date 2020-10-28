РИАМО - 28 окт. В Московской области компании «Содействие» и «Стройхолдинг» подозреваются в картельном сговоре, целью которого являлось поддержание цен на торгах по выполнению ремонтных работ, проводимых муниципальным казенным учреждением «Красногорский центр торгов», говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Подмосковью.

Во время торгов обе фирмы отказались конкурировать между собой. Они подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены. Эти действия привели к поддержанию максимальной цены контракта.

«По данному факту управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Содействие» и ООО «Стройхолдинг» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», – говорится в сообщении.

По закону картелем признается и запрещается соглашение между конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, которые осуществляют продажу или покупку товаров на одном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.