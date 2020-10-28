РИАМО - 28 окт. Почтовые грузовики в Москве и других мегаполисах изнашиваются быстрее, чем в небольших городах и селах, поэтому их списывают чаще для безопасности дорожного движения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы макрорегиона Москва АО «Почта России».

Ранее фотограф Александр Сашенков опубликовал в Сети кадры с «кладбища» автомобилей «Почты России» в столице. На закрытой стоянке находятся машины, которые компания вывела из эксплуатации.

«Если средний срок службы автомобиля по всей России составляет восемь лет, то в Москве и других крупных городах он заметно короче. Дело в том, что в мегаполисах каждая из поломок непременно вызывает пробки. Поэтому мы сознательно списываем автомобили заранее, не дожидаясь их внезапного отказа», - сказал собеседник агентства.

Автомобили также приходится списывать, когда они становятся слишком дорогими в эксплуатации. Вся выведенная из парка автотехника отправляется на одну из стоянок, где может провести больше года. В дальнейшем автомобили либо отправляют на утилизацию, либо выставляют на аукцион.

На стоянке, фотографии которой попали в Сеть, находятся более ста машин. Большинство из них были выпущены 10-12 лет назад. В среднем их пробег составляет около 505 тысяч километров. Решение об их будущем примут в ноябре.

В целом автопарк «Почты России» насчитывает около 17 тысяч автомобилей. Суммарно за год машины почтового оператора преодолевают расстояние, эквивалентное двум маршрутам до Солнца и обратно. В этом году парк компании пополнят 6 тысяч новых машин.

Также в «Почте России» рассказали об автомобиле-рекордсмене по пробегу. С 2005 года Mercedes в подмосковном Орехово-Зуевском округе наездил уже более 1 миллиона километров и продолжает работать в компании.