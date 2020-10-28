РИАМО - 28 окт. На юго-востоке Москвы в районе Южнопортовый запланирована сдача в эксплуатацию первой новостройки, куда переселятся жители по программе реновации жилфонда, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Юго-Восточный округ считается одним из лидеров по домам, которые были включены в программу реновации. Их численность равна 818 единицам, а для переселения подобрали 60 «стартовых» площадок.

«В районе Южнопортовый для реализации программы реновации подобраны три «стартовые» площадки. На улице Петра Романова, владение 18 идет строительство, плановый ввод в эксплуатацию — в декабре 2020 года. На Первой улице Машиностроения, владение 5А ведется проектирование объекта, с последующим вводом в 2022 году», — сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что для новостройки на улице Петра Романова, владение 10 ведется разработка градостроительной документации.

На первом этапе переселят жителей 5-й Кожуховской улицы, дом 35, 7-й Кожуховской улицы, дом 8, первый и второй корпуса, улицы Петра Романова, дом 10 и дом 11.

Семь из 27 домов, которые подлежат переселению в Южнопортовом районе, имеют историческую, а также архитектурную ценность и будут сохранены. Суммарное число жителей, которые переедут в новые квартиры, равно четырем тысячам человек.