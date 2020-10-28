РИАМО - 28 окт. В Подмосковье почти 70 тысяч человек привились от гриппа в мобильных комплексах вакцинации, прививочная кампания в регионе продолжается, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Наша задача - сделать вакцинацию максимально доступной для жителей региона. С этой целью в местах массового скопления людей работают мобильные комплексы по вакцинации», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что всего в Московской области прививку от гриппа сделали уже более 2 миллионов жителей.

Привиться в мобильных комплексах можно будет до конца октября. График работы мобильных пунктов можно посмотреть на карте: https://privivka.mz.mosreg.ru/.

Также вакцинация против гриппа проводится в городских поликлиниках. Чтобы сделать прививку, необходимо иметь паспорт или полис ОМС. Специалист проведет осмотр, проверит отсутствие противопоказаний и сделает прививку современной вакциной.