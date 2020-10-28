РИАМО - 28 окт. За последние сутки в Москве госпитализировано 1202 пациента с коронавирусом, на ИВЛ в столичных больницах всего находится 323 человека, сообщает оперштаб Москвы.

«Всего в столице подтверждено 3670 новых случаев коронавируса», — говорится в сообщении.

Среди новых выявленных случаев 45,2% — люди от 18 до 45 лет, 31,9% — от 46 до 65 лет, 10,4% — от 66 до 79 лет, 4,3% — граждане старше 80 лет. При этом 8,2% от числа новых заболевших — дети.

Людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания следует оставаться дома. Остальным обязательно нужно носить маски и перчатки во всех общественных местах.

Ранее глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что ограничения, введенные в Москве из-за ситуации с Covid-19, оправдали себя.

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Текстовая трансляция

28 ОКТЯБРЯ

- Свыше 230 объектов в Москве могут закрыть из‑за нарушения антиковидных мер. С мая столичные организации были оштрафованы на 30 миллионов рублей.

- Контроль за соблюдением мер против Covid‑19 усилят в столичных вузах, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

- Около 10% от общего числа пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве переносят болезнь в тяжелой форме, 3% - в крайне тяжелой.

- В столице не планируется полного закрытия предприятий и бизнеса, опечатываться будут только нарушители требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

- Роспотребнадзор: Ситуация с Covid‑19 в Москве стабилизировалась. Число проводимых тестов в столице колеблется от 85 до 92 тысяч ежедневно.

- За сутки в России зарегистрировали 16 202 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 505 больных. В Москве - 3 670.

- Всеобщий масочный режим начал действовать в России. Средства защиты необходимо носить на торговых объектах, объектах общепита, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий.​

- В столице за минувшие сутки умерло 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 578.