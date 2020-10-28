РИАМО - 28 окт. Алюминиевую посуду еще продолжают использовать в некоторых школах Подмосковья, от нее следует отказаться, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«В наших пищеблоках еще присутствует алюминиевая посуда, которую уже нельзя иметь», - сказала Мишонова.

Она отметила, что после замечаний школы заменяют посуду в течение двух недель.

«В конце года планируем провести на Школьном портале опрос о качестве питания: горячо - не горячо, вкусно - не вкусно», - заключила Мишонова.

Горячее питание в школах Подмосковья получают все ученики 1-4 классов.