РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. В АО «Люберецкий водоканал» работает порядка 650 человек, помимо этого, четыре аварийных бригады постоянно находятся на работе, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Ружицкий в среду провел смотр техники АО «Люберецкий водоканал».

«Водоканал - стратегический объект, здесь работает порядка 650 человек, которые имеют профессиональный опыт. У нас 29 ВЗУ, мы порядка 60% получаем воды из Москвы. Это огромное хозяйство, с технической точки зрения очень сложное. К сожалению, аварии есть, будут и были, потому что рано или поздно что-то приходит в негодность. Стоит задача хозяйство держать на уровне», - сказал глава.

По его словам, также есть порядка 38 канализационных станций.

«Здесь постоянно работает четыре аварийных бригады, которые в случае необходимости мгновенно все должны устранить», - завершил Ружицкий.