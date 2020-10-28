РИАМО - 28 окт. Общий уровень предоставления горячего питания ученикам начальных классов в школах Королева можно оценить на твердую четверку, было проверено 11 школ, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

«До 16 октября мы интенсивно проверяли состояние дел в своих округах. В моем округе (это Королев - ред.) общее состояние дел можно определить на твердую четверку, а может, даже и лучше», - сказал Керселян в ходе заседания профильного комитета.

Он отметил, что всего было проверено 11 учебных учреждений. Например, в ряде школ не было подключено уже купленное оборудование.

«Питание не должно содержать агрохимикаты, ГМО и пестициды, при этом блюда должны быть сбалансированными и не должны повторяться в определенный период времени», - заключил Керселян.

Всего в Подмосковье 1318 школ, горячим питанием обеспечивают всех школьников первых - четвертых классов, это 417 тысяч человек. На сегодняшний день поставкой питания занимаются 75 операторов.