РИАМО – 28 окт. За последние три года 78% компаний в РФ становились жертвами экономических преступлений, мошенничества совершают также и внутри фирм, пишет в среду газета «Известия».

Подобные преступления могут разрушить бизнес. Во многих делах имеет место отмывание денег, хищения и мошенничества.

«В пандемию риск мошенничества возрастает из-за работы в удаленном режиме», - отмечается в публикации.

Отследить преступников все равно возможно. Но эксперты рекомендуют в период распространения удаленки быть особенно внимательным к сотрудникам.

В том случае, если преступление уже совершено, потерпевшим обязательно стоит обратиться в суд и включать факты в дело о банкротстве.​